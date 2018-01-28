Эксперт: Суперлуние никак не повлияет на самочувствие людей
Эксперт сообщил, как именно суперлуние влияет на самочувствие. Жители России увидят Луну в позиции на ближайшей к Земле точки орбиты 31 января. По словам специалиста, на организм людей никакого заметного воздействия оказано не будет.
«Суперлуние представляет собой явление, когда спутник максимально приближается к планете. Конечно, при такой ситуации увеличивается сила их притяжения. Таким образом, на планете могут появляться разного рода катаклизмы, включая: штормы, ураганы, землетрясения, даже цунами. Самый вероятный вариант – более сильные отливы и приливы», - сообщил астроном во время общения со СМИ.
Для людей подобные явления могут оказаться незаметными. Причиной этого является отсутствие прямого влияния приближения Луны на организм человека. Трактовкой воздействия занимаются не медики, а разного рода эзотерики и астрологи. В случае изменений психофизического состояния после приближения Луны, это более вероятно связано с обилием новостей о суперлунии, а также процессами самовнушения.
«Суперлуние представляет собой явление, когда спутник максимально приближается к планете. Конечно, при такой ситуации увеличивается сила их притяжения. Таким образом, на планете могут появляться разного рода катаклизмы, включая: штормы, ураганы, землетрясения, даже цунами. Самый вероятный вариант – более сильные отливы и приливы», - сообщил астроном во время общения со СМИ.
Для людей подобные явления могут оказаться незаметными. Причиной этого является отсутствие прямого влияния приближения Луны на организм человека. Трактовкой воздействия занимаются не медики, а разного рода эзотерики и астрологи. В случае изменений психофизического состояния после приближения Луны, это более вероятно связано с обилием новостей о суперлунии, а также процессами самовнушения.
Автор: Валерий Антонов