Альбина Джанабаева рассказала фанатам о пользе завтрака
Альбина Джанабаева рассказала фанатам о пользе завтрака, даже если он поздний. Соответствующий пост экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила в микроблоге Instagram.
На фото Джанабаева запечатлена, стоя с тарелкой фруктов в руках. Звезда откусывает кусок от дольки мандарина и озорным взглядом смотрит в камеру. Певица рассказала, что готова встать ради завтрака даже в пять утра и не понимает людей, которые отказывают себе в этом удовольствии. Утренний перекус звезды состоит из легких и питательных продуктов, например, из овсяной каши с фруктами и орехами и горячего чая с лимоном или медом.
Подписчики поделились с Джанабаевой своим меню на завтрак. Оказалось, многие любят побаловать себя утром овсяной кашей, но только сваренной не на воде, как привыкла певица, а на молоке.
Ране Джанабаева предстала в сексуальном образе.
На фото Джанабаева запечатлена, стоя с тарелкой фруктов в руках. Звезда откусывает кусок от дольки мандарина и озорным взглядом смотрит в камеру. Певица рассказала, что готова встать ради завтрака даже в пять утра и не понимает людей, которые отказывают себе в этом удовольствии. Утренний перекус звезды состоит из легких и питательных продуктов, например, из овсяной каши с фруктами и орехами и горячего чая с лимоном или медом.
Подписчики поделились с Джанабаевой своим меню на завтрак. Оказалось, многие любят побаловать себя утром овсяной кашей, но только сваренной не на воде, как привыкла певица, а на молоке.
Ране Джанабаева предстала в сексуальном образе.
Автор: Джанабилова Татьяна П