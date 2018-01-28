В Санкт-Петербурге подростка с разбитой головой подобрали в Невском районе
27 января, около 21:10, в Санкт-Петербурге 15-летнего подростка без сознания и с разбитой головой подобрали на автобусной остановке в Невском районе. Сведения о деталях инцидента, произошедшего на проспекте 9-го Января, появились в местных СМИ.
Сообщается, медики забрали юношу от дома №8. После полного обследования у пациента выявлены раны, ссадины, многочисленные гематомы, перелом лицевого скелета, сотрясение головного мозга, ЗЧМТ. Полицейские опросят пострадавшего, как только он немного придет в себя. Пока медики не рекомендуют тревожить своего пациента.
Ранее в Северной столице нашли мужчину с разбитой головой.
Сообщается, медики забрали юношу от дома №8. После полного обследования у пациента выявлены раны, ссадины, многочисленные гематомы, перелом лицевого скелета, сотрясение головного мозга, ЗЧМТ. Полицейские опросят пострадавшего, как только он немного придет в себя. Пока медики не рекомендуют тревожить своего пациента.
Ранее в Северной столице нашли мужчину с разбитой головой.
Автор: Джанабилова Татьяна П