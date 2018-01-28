В Купчино на девочке вспыхнуло платье от газовой плиты
В Санкт-Петербурге на 4-летней девочке загорелось платье. Источником огня оказалась газовая плита.
Медики борются за жизнь ребенка, проживающего во Фрунзенском районе города. Девочка получила сильные ожоги. Как отмечают местные СМИ, ребенка 2013-го г.р. привезли в медучреждение накануне приблизительно в 13:30. У ребенка зарегистрировали наличие ожогов в области шеи, ног, лица. Суммарно оказались обожжены 20% всей поверхности тела.
По словам родителей пострадавшей, платье девочки загорелось от огня на газовой плите. Как указывается в предварительных сведениях, семья относится к числу благополучных, на особом учете у соцслужб не состоит.
Медики борются за жизнь ребенка, проживающего во Фрунзенском районе города. Девочка получила сильные ожоги. Как отмечают местные СМИ, ребенка 2013-го г.р. привезли в медучреждение накануне приблизительно в 13:30. У ребенка зарегистрировали наличие ожогов в области шеи, ног, лица. Суммарно оказались обожжены 20% всей поверхности тела.
По словам родителей пострадавшей, платье девочки загорелось от огня на газовой плите. Как указывается в предварительных сведениях, семья относится к числу благополучных, на особом учете у соцслужб не состоит.
Автор: Валерий Антонов