В США арестовали 7-летнего мальчика из-за плохого поведения в школе
В США ненадлежащее поведение второклассника в школе стало причиной его ареста. Как уточнили в правоохранительных органах города Майами штата Флорида, 7-летний мальчик во время занятий ударил своего учителя.
После того как школьника задержали, надев на него наручники, и отправили в полицейский участок, его поместили в психиатрическую больницу. По словам матери 7-летнего «арестанта», она шокирована действиями правоохранителей и считает их произволом. Женщина всячески защищает сына и доказывает, что мальчик всегда себя вёл спокойно, а произошедшее является недоразумением.
На данный момент известно об отстранении ученика от занятий, причиной названо плохое поведение во время учебного процесса.
Ранее в США педагога обвинили в унижении достоинства темнокожего воспитанника.
После того как школьника задержали, надев на него наручники, и отправили в полицейский участок, его поместили в психиатрическую больницу. По словам матери 7-летнего «арестанта», она шокирована действиями правоохранителей и считает их произволом. Женщина всячески защищает сына и доказывает, что мальчик всегда себя вёл спокойно, а произошедшее является недоразумением.
На данный момент известно об отстранении ученика от занятий, причиной названо плохое поведение во время учебного процесса.
Ранее в США педагога обвинили в унижении достоинства темнокожего воспитанника.
Автор: Воробьева Алина