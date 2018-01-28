В Екатеринбурге из-за аварии 10 домов Уралмаша остаются без воды
В Екатеринбурге из-за очередной аварии на трубопроводе, произошедшей 28 января, 10 домов Уралмаша остаются без воды. Сведения предоставлены сотрудником свердловского ГУ МЧС.
Сообщается, прорыв трубы произошел на перекрестке Индустрии – Калинина. Аварийно-ремонтная бригада, состоящая из шести человек, приступила к ликвидации аварии. Место происшествия взято под контроль МЧС.
Подача воды временно прекращена в дома, расположенные на улице Стахановская, Индустрии, Кировоградская, Калинина, Ильича. Управляющая компания оперативно организовала для жильцов подвоз воды.
Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась на Уралмаше 26 января.
Сообщается, прорыв трубы произошел на перекрестке Индустрии – Калинина. Аварийно-ремонтная бригада, состоящая из шести человек, приступила к ликвидации аварии. Место происшествия взято под контроль МЧС.
Подача воды временно прекращена в дома, расположенные на улице Стахановская, Индустрии, Кировоградская, Калинина, Ильича. Управляющая компания оперативно организовала для жильцов подвоз воды.
Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась на Уралмаше 26 января.
Автор: Джанабилова Татьяна П