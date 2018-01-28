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exclusive / Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала в Сети об унижавшем ее мужчине
Анна Седокова, известная российская поп исполнительница, рассказала о мужчине, унижавшем её. Артистка отметила, что её сложившиеся отношения сковывали подобно сетям, свобода наступила, лишь когда артистка решила всё оставить.

Анна Седокова рассказала в Сети об унижавшем ее мужчине

Популярная певица заявила, что с ней обходились довольно грубо. Анна Седокова рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram о своём неудачном романе. По информации звезды, ей делали больно и при этом унижали. Поп-исполнительница долго терпела болезненные отношения, но однажды не выдержала. Имея два развода и ряд неудачных романов, артистка приобрела достаточный опыт. Записывая очередной альбом под названием «На воле», певица выразила свои чувства, рассказав, что у происходит у неё в душе.

Аннотацией к сборнику новых песен поп-звезды послужил её рассказ об отношениях с неким влиятельным мужчиной. «Он держал меня крепко, у него были сильные руки и крепкий мужской характер. Я помню, как поняла, что мне нужно бежать», - пишет в микроблоге Седокова.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:31
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