В Москве в квартире нашли тело зарезанного мужчины
В Москве в квартире на улице Академика Павлова нашли тело зарезанного 46-летнего мужчины. Сведения со ссылкой на сотрудника МВД появились в СМИ.
Сообщается, 55-летний гражданин позвонил по телефону «02» и рассказал о мужчине, истекающем кровью. Полицейские выехали на место происшествия, чтобы отработать вызов, и по указанному адресу нашли тело с ножевым ранением в области живота.
Заведено уголовное дело. Детали инцидента не раскрываются в интересах следствия.
Ранее в столице нашли тело, забитого до смерти пенсионера.
Сообщается, 55-летний гражданин позвонил по телефону «02» и рассказал о мужчине, истекающем кровью. Полицейские выехали на место происшествия, чтобы отработать вызов, и по указанному адресу нашли тело с ножевым ранением в области живота.
Заведено уголовное дело. Детали инцидента не раскрываются в интересах следствия.
Ранее в столице нашли тело, забитого до смерти пенсионера.
Автор: Джанабилова Татьяна П