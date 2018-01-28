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Полина Гагарина показала на фото в Instagram свое балетное прошлое
Полина Гагарина во время отдыха на Мальдивах продолжает вести свой фотоблог. На новом кадре, размещенном в Instagram, певица показала необычный прыжок. В комментарии она указала, что снимок был сделан с воспоминаниями о балетном прошлом.

Полина Гагарина показала на фото в Instagram свое балетное прошлое


Полина Гагарина запечатлена во время эффектного прыжка на фоне океана. На ней одет купальник ярко-красного цвета и широкополая шляпа. Рядом можно заметить взлетающего журавля. Многие поклонники отметили, что и сама певица на фото выглядит как птица, распахнувшая крылья. Гагарина созналась в периодическом мысленном возвращении к периоду занятия балетом. По её словам, периодически она повторяет изученные ранее элементы этого направления танцевального искусства.

Фанаты знаменитости оказались впечатлены «полетом» Полины Гагариной. Они подчеркнули, что кадр получился прекрасным особенно на фоне птицы. Пользователи предположили, что снимок сделал супруг певицы. Они отметили, что подобное мог сделать только «фотограф от Бога», тогда как саму Гагарину считают «потрясающей моделью».

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:01
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