Алексей Панин лежа в постели сообщил о любви
Алексей Панин разместил в Instagram необычный фотоснимок. В комментарии он указал хештеги «люблю» и «моя жизнь». При этом пользователи посчитали, что выражение глаз более характерно для чувства боли.
Пользователи отмечают, что Панин сам по себе, подчеркивая его уникальность относительно других знаменитостей. Предположительно, на фото актер хотел показать татуировку, размещенную на его плече. Рисунок показывает мужчину и женщину. Вероятно, прототипами стали сам Панин и его возлюбленная.
Пользователи отмечают, что Панин сам по себе, подчеркивая его уникальность относительно других знаменитостей. Предположительно, на фото актер хотел показать татуировку, размещенную на его плече. Рисунок показывает мужчину и женщину. Вероятно, прототипами стали сам Панин и его возлюбленная.
Автор: Валерий Антонов