Андрей Рожков поддерживает общение с экс-директором шоу «Уральские пельмени»
Андрей Рожков поддерживает общение с экс-директором шоу «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским. Тема обсуждалась на творческом вечере, проходившем в Казани, на площадке «Маяковского».
17 января актеры «Уральских пельменей» подали против бывшего директора иск на сумму 28,3 млн рублей, но это не мешает Рожкову с ним общаться. Творческий коллектив вместе уже 25 лет и за это время пережил много ссор и разногласий. 30 января очередной конфликт постарается решить свердловский Арбитражный суд.
По неподтвержденным данным, Нетиевский готов положить конец многолетнему спору и пойти на мировую. Его бывшая команда инцидент, начавшийся в 2015 году, не комментирует.
«Это сложная тема, но я считаю, что ссор надо избегать. Все проблемы можно решить мирно, особенно, когда людей связывает многолетняя дружба», - отметил Рожков.
17 января актеры «Уральских пельменей» подали против бывшего директора иск на сумму 28,3 млн рублей, но это не мешает Рожкову с ним общаться. Творческий коллектив вместе уже 25 лет и за это время пережил много ссор и разногласий. 30 января очередной конфликт постарается решить свердловский Арбитражный суд.
По неподтвержденным данным, Нетиевский готов положить конец многолетнему спору и пойти на мировую. Его бывшая команда инцидент, начавшийся в 2015 году, не комментирует.
«Это сложная тема, но я считаю, что ссор надо избегать. Все проблемы можно решить мирно, особенно, когда людей связывает многолетняя дружба», - отметил Рожков.
Автор: Джанабилова Татьяна П