В Ростове с 1 июля поднимется плата за коммунальные услуги
В Ростове-на-Дону ожидается удорожание коммунальных услуг, по срокам это произойдет с 1 июля, вырастет стоимость электроэнергии и водоснабжения. Газ также может подорожать, на 3,4%.
Рост цен произойдет на основе дифференциации, зависящей от региона проживания. Непосредственно в Ростове-на-Дону удорожание составит в целом 3,2%. Тарифы на электрическую энергию возрастут на 3%, на тепловую энергию ожидаются изменения также на 3%. По водоотведению произойдёт рост стоимости услуги на уровне 2%. В отношении газоснабжения тоже прогнозируется удорожание. Местные массмедиа указывают на ожидаемые перемены, связанные с ростом стоимости коммунальных тарифов. Вместе с тем населению города напоминают о положенных адресных выплатах и льготах.
В Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии повышение тарифов ожидается на минимальном уровне. Жители Санкт-Петербурга, Чукотки и Якутии станут платить на 6% больше.
Рост цен произойдет на основе дифференциации, зависящей от региона проживания. Непосредственно в Ростове-на-Дону удорожание составит в целом 3,2%. Тарифы на электрическую энергию возрастут на 3%, на тепловую энергию ожидаются изменения также на 3%. По водоотведению произойдёт рост стоимости услуги на уровне 2%. В отношении газоснабжения тоже прогнозируется удорожание. Местные массмедиа указывают на ожидаемые перемены, связанные с ростом стоимости коммунальных тарифов. Вместе с тем населению города напоминают о положенных адресных выплатах и льготах.
В Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии повышение тарифов ожидается на минимальном уровне. Жители Санкт-Петербурга, Чукотки и Якутии станут платить на 6% больше.
Автор: Семен Зайцев