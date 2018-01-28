Актрисе Ольге Кабо 28 января исполнилось 50 лет
Актрисе Ольге Кабо 28 января исполнилось 50 лет. Многочисленные фанаты, друзья и коллеги поздравляют звезду с юбилеем.
В 1983 году, будучи школьницей, Ольга Игоревна сыграла свою первую роль, успешно войдя в образ горничной в фильме «Анна Павловна». За свою карьеру актриса блистала во многих популярных картинах: «Королева Марго», «Волшебник Изумрудного города», «Рыцарский замок». Звезда всегда предпочитала делать работу сама и с легкостью исполняла сложные каскадерские трюки.
Ранее сообщалось, что Кабо изменилась до неузнаваемости.
В 1983 году, будучи школьницей, Ольга Игоревна сыграла свою первую роль, успешно войдя в образ горничной в фильме «Анна Павловна». За свою карьеру актриса блистала во многих популярных картинах: «Королева Марго», «Волшебник Изумрудного города», «Рыцарский замок». Звезда всегда предпочитала делать работу сама и с легкостью исполняла сложные каскадерские трюки.
Ранее сообщалось, что Кабо изменилась до неузнаваемости.
Автор: Джанабилова Татьяна П