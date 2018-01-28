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Дистанционный запуск двигателя вошел в список популярных модификаций LADA
Современные автотранспортные средства отличаются большим разнообразием опций и электронных вспомогательных систем, но владельцы старых моделей также имеют возможность обновления функционала. Эксперты составили наиболее интересные устройства для продукции марки LADA. В первую очередь обращают внимание на пользу системы дистанционного запуска двигателя, что особенно интересно в зимний период.

Дистанционный запуск двигателя вошел в список популярных модификаций LADA


В то же время не стоит забывать о настройке защиты от случайного пуска силового агрегата. Системы помощи водителю предоставят советы относительно улучшения управления авто. Помимо прочего, дополнение позволит заметно понизить расход топлива.

Другой популярной у водителей модификацией являются радарные детекторы. Как отмечают производители, их устройство позволяет при помощи GPS-навигатора отслеживать работников ГИБДД. То же касается и авторегистраторов. В случае выбора камеры желательно заранее выяснить, насколько хорошо она работает в холодное время года. Сделать салон устаревшего авто значительно более современным способна система Head-Up Display. Она может заменить навигатор и многие приборы. Вдобавок, вторую жизнь в автомобиль может установка либо замена система мультимедиа. При этом переделка достаточно дорогостоящая.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 16:29
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