Дистанционный запуск двигателя вошел в список популярных модификаций LADA
Современные автотранспортные средства отличаются большим разнообразием опций и электронных вспомогательных систем, но владельцы старых моделей также имеют возможность обновления функционала. Эксперты составили наиболее интересные устройства для продукции марки LADA. В первую очередь обращают внимание на пользу системы дистанционного запуска двигателя, что особенно интересно в зимний период.
В то же время не стоит забывать о настройке защиты от случайного пуска силового агрегата. Системы помощи водителю предоставят советы относительно улучшения управления авто. Помимо прочего, дополнение позволит заметно понизить расход топлива.
Другой популярной у водителей модификацией являются радарные детекторы. Как отмечают производители, их устройство позволяет при помощи GPS-навигатора отслеживать работников ГИБДД. То же касается и авторегистраторов. В случае выбора камеры желательно заранее выяснить, насколько хорошо она работает в холодное время года. Сделать салон устаревшего авто значительно более современным способна система Head-Up Display. Она может заменить навигатор и многие приборы. Вдобавок, вторую жизнь в автомобиль может установка либо замена система мультимедиа. При этом переделка достаточно дорогостоящая.
В то же время не стоит забывать о настройке защиты от случайного пуска силового агрегата. Системы помощи водителю предоставят советы относительно улучшения управления авто. Помимо прочего, дополнение позволит заметно понизить расход топлива.
Другой популярной у водителей модификацией являются радарные детекторы. Как отмечают производители, их устройство позволяет при помощи GPS-навигатора отслеживать работников ГИБДД. То же касается и авторегистраторов. В случае выбора камеры желательно заранее выяснить, насколько хорошо она работает в холодное время года. Сделать салон устаревшего авто значительно более современным способна система Head-Up Display. Она может заменить навигатор и многие приборы. Вдобавок, вторую жизнь в автомобиль может установка либо замена система мультимедиа. При этом переделка достаточно дорогостоящая.
Автор: Валерий Антонов