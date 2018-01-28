В Башкирии сбивший насмерть 31-летнего мужчину водитель скрылся с места ДТП
В Башкирии водитель, сбивший 31-летнего пешехода, скрылся с места дорожного инцидента. ДТП случилось накануне вечером, пострадавший мужчина погиб на месте.
В ГИБДД по республике уточнили, наезд на местного жителя был совершён в центральной части посёлка Новые Чебенки Зианчуринского района. Правоохранители задержали предполагаемого виновника ДТП. В смерти пешехода подозревается 23-летний мужчина, управлявший авто Hyundai Sonata. Проводится разбирательство.
Ранее сообщалось о гибели юной жительницы Башкирии под колёсами снегоуборочной техники.
В ГИБДД по республике уточнили, наезд на местного жителя был совершён в центральной части посёлка Новые Чебенки Зианчуринского района. Правоохранители задержали предполагаемого виновника ДТП. В смерти пешехода подозревается 23-летний мужчина, управлявший авто Hyundai Sonata. Проводится разбирательство.
Ранее сообщалось о гибели юной жительницы Башкирии под колёсами снегоуборочной техники.
Автор: Воробьева Алина