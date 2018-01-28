В Ярославле три дня разыскивают 13-летнего мальчика
В Ярославле 3 дня ищут пропавшего мальчика 13 лет. Ребенок не возвратился домой 26 января. Известно, что несовершеннолетний покинул дом, поле чего его никто не видел.
Мальчик ростом 1,67 м был одет в брюки серо-синего цвета, серые ботинки и пуховик. У ребенка серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы, удлинённая чёлка.
Всех, осведомленных о местоположении, просят предоставить информацию полиции.
Мальчик ростом 1,67 м был одет в брюки серо-синего цвета, серые ботинки и пуховик. У ребенка серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы, удлинённая чёлка.
Всех, осведомленных о местоположении, просят предоставить информацию полиции.
Автор: Валерий Антонов