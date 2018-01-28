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Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева намерена сделать биоревитализацию
Тюменская фотомодель и экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что прибегала к помощи косметолога и делала инъекции красоты. Соответствующий пост звезда разместила в своей Instagram-ленте.

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева намерена сделать биоревитализацию


«Вот и настало мое время делать инъекции. Разумеется, я против филлеров, уродующих лицо до неузнаваемости. Скорее всего, остановлюсь на биоревитализации, но возьму пятидневный курс, так как боюсь уколов. Хочу, чтобы лоб стал менее подвижным, но мимика сохранилась», - поделилась знаменитость.

Сейчас Водонаева морально настраивается на процедуру, напоминающую «секс» лица с иголкой. Звезда собрала подробную информацию и отзывы друзей, нашла хорошего врача и клинику, но пока сомневается в правильности своего решения.

Модель посоветовала фанатам, которые в свои 30 хотят оставаться молодыми, соблюдать режим, больше пить, отказаться от ночных мероприятий, алкоголя, табака, высыпаться, избегать стресса, не бояться менять свою жизнь, заниматься спортом, хотя бы дома.

Ранее Водонаева объявила войну фотошопу.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 22:00
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