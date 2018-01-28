В хостеле в Санкт-Петербурге нашли мертвого гражданина Белоруссии
В Санкт-Петербурге мертвый гражданин Белоруссии был найден в хостеле. Накануне сотрудники МВД Адмиралтейского района получили соответствующее сообщение из заведения «Нельсон».
Прибывшие к месту происшествия правоохранители зафиксировали наличие на трупе мужчины кровоподтеков и гематом в области рук и лиц. Установлено, что погибшему 42 года.
Причины гибели гражданина Белоруссии устанавливаются следствием. Труп мужчины передали в морг в целях проведения судмедэкспертизы.
Прибывшие к месту происшествия правоохранители зафиксировали наличие на трупе мужчины кровоподтеков и гематом в области рук и лиц. Установлено, что погибшему 42 года.
Причины гибели гражданина Белоруссии устанавливаются следствием. Труп мужчины передали в морг в целях проведения судмедэкспертизы.
Автор: Валерий Антонов