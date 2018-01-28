СМИ: Повышение пенсионного возраста может стать катастрофой для страны
Увеличение пенсионного возраста может вызвать катастрофические последствия для России. По мнению некоторых СМИ, остаётся неясной перспектива в отношении пожилых людей, не обеспеченных социальными выплатами.
В стране продолжается обсуждение увеличение пенсионного возраста, повышение может произойти в перспективе. Вместе с тем существуют сложные аспекты, они, как считают СМИ, не получают должного внимания. Отсутствуют программы по оценке способности к труду представителей прошлых поколений, не получающих пенсии. Указывается на отсутствие системной возможности поддерживать состояние их здоровья, необходимого для работы. Имеются проблемы по программам переподготовки и трудоустройству лиц пожилого возраста, указывается на отсутствие выводов, сколько российских мужчин после 60 лет смогут полноценно работать. Нет информации об общем количестве людей, которые могут остаться без средств к существованию.
В Израиле мужчины выходят на пенсию в 67 лет, женщины - 62 года (при средней продолжительности жизни в 82,5 года). В РФ мужчины живут, согласно статданных, 66,5 лет, женщины - 77 лет. В 2017 году в России насчитывалось более 42 млн пенсионеров, из них работающих - более 15 млн. человек.
В стране продолжается обсуждение увеличение пенсионного возраста, повышение может произойти в перспективе. Вместе с тем существуют сложные аспекты, они, как считают СМИ, не получают должного внимания. Отсутствуют программы по оценке способности к труду представителей прошлых поколений, не получающих пенсии. Указывается на отсутствие системной возможности поддерживать состояние их здоровья, необходимого для работы. Имеются проблемы по программам переподготовки и трудоустройству лиц пожилого возраста, указывается на отсутствие выводов, сколько российских мужчин после 60 лет смогут полноценно работать. Нет информации об общем количестве людей, которые могут остаться без средств к существованию.
В Израиле мужчины выходят на пенсию в 67 лет, женщины - 62 года (при средней продолжительности жизни в 82,5 года). В РФ мужчины живут, согласно статданных, 66,5 лет, женщины - 77 лет. В 2017 году в России насчитывалось более 42 млн пенсионеров, из них работающих - более 15 млн. человек.
Автор: Семен Зайцев