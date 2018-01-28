Ученые: Употребление зеленых овощей снижает риск инсульта
Ученые доказали, что регулярное употребление зеленых овощей снижает риск развития инсульта и уровень стресса. Результаты исследования были представлены на Международной конференции по инсультам.
Исследователи изучили 682 пациента (средний возраст 53,7 года), которые перенесли кровотечение мозга: в 32,2% случаях болезнь была вызвана инсультом, в 7,2% - структурными отклонениями, в 60,6% - высоким давлением. Сравнивая медицинские карты больных, ученые выяснили, что люди с диабетом в 2,33 раза чаще сталкивались с недугом, с повышенным холестерином – в 1,69 раз, трудоголики – в 2,2 раза, курильщики – в 10,01 раза.
Ученые изучили рацион питания добровольцев и установили некую закономерность. Оказалось, граждане, в рацион которых входили зеленые овощи, на 64% реже сталкивались с инсультом.
Ранее сообщалось, что инсульт могут предотвратить яйца.
Исследователи изучили 682 пациента (средний возраст 53,7 года), которые перенесли кровотечение мозга: в 32,2% случаях болезнь была вызвана инсультом, в 7,2% - структурными отклонениями, в 60,6% - высоким давлением. Сравнивая медицинские карты больных, ученые выяснили, что люди с диабетом в 2,33 раза чаще сталкивались с недугом, с повышенным холестерином – в 1,69 раз, трудоголики – в 2,2 раза, курильщики – в 10,01 раза.
Ученые изучили рацион питания добровольцев и установили некую закономерность. Оказалось, граждане, в рацион которых входили зеленые овощи, на 64% реже сталкивались с инсультом.
Ранее сообщалось, что инсульт могут предотвратить яйца.
Автор: Джанабилова Татьяна П