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Ученые: Употребление зеленых овощей снижает риск инсульта
Ученые доказали, что регулярное употребление зеленых овощей снижает риск развития инсульта и уровень стресса. Результаты исследования были представлены на Международной конференции по инсультам.

Ученые: Употребление зеленых овощей снижает риск инсульта


Исследователи изучили 682 пациента (средний возраст 53,7 года), которые перенесли кровотечение мозга: в 32,2% случаях болезнь была вызвана инсультом, в 7,2% - структурными отклонениями, в 60,6% - высоким давлением. Сравнивая медицинские карты больных, ученые выяснили, что люди с диабетом в 2,33 раза чаще сталкивались с недугом, с повышенным холестерином – в 1,69 раз, трудоголики – в 2,2 раза, курильщики – в 10,01 раза.

Ученые изучили рацион питания добровольцев и установили некую закономерность. Оказалось, граждане, в рацион которых входили зеленые овощи, на 64% реже сталкивались с инсультом.

Ранее сообщалось, что инсульт могут предотвратить яйца.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 13:01
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