В Санкт-Петербурге Людмилу Сенчину проводили в последний путь
В Санкт-Петербурге на территории Театра музыкальной комедии прошло прощание с Людмилой Сенчиной. Отмечается, что похороны пройдут на Смоленском кладбище, в соответствии с последней волей умершей.
При проведении траурной церемонии была озвучена телеграмма президента РФ Владимира Путина. На прощание с Сенчиной пришли многие поклонники артистки. В зале театра были включены записи её наиболее известен песен.
«Людмила Сенчина оставалась символом Санкт-Петербурга. Наш долг — увековечить её память», — отметил Вячеслав Макаров, председатель Заксобрания Северной столицы.
По итогам панихиды горожане провожали певицу в последний путь продолжительными аплодисментами. Траурная процессия продолжилась на территории собора Владимирской иконы Божией Матери, где велось отпевание артистки.
При проведении траурной церемонии была озвучена телеграмма президента РФ Владимира Путина. На прощание с Сенчиной пришли многие поклонники артистки. В зале театра были включены записи её наиболее известен песен.
«Людмила Сенчина оставалась символом Санкт-Петербурга. Наш долг — увековечить её память», — отметил Вячеслав Макаров, председатель Заксобрания Северной столицы.
По итогам панихиды горожане провожали певицу в последний путь продолжительными аплодисментами. Траурная процессия продолжилась на территории собора Владимирской иконы Божией Матери, где велось отпевание артистки.
Автор: Валерий Антонов