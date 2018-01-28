В Сети появился первый тизер машины следующего поколения Formula E
В Сети появился первый и, наверное, самый долгожданный тизер машины нового поколения ABB FIA Formula E. Обновленный болид отправится штурмовать гоночную трассу в сезоне 2018-2019.
В сентябре 2013 года в истории чемпионата произошло первое значимое событие – директор турнира Алехандро Агаг и президент FIA Жан Тодт официально представили во Франкфурте первый гоночный электрокар. В этом году болид порадует посетителей Женевского автошоу, которое состоится в марте.
Судя по изображению, автомобиль оснащен встроенной защитой головы пилота, получившей название Halo. Мощная батарея выработает достаточное количество энергии для завершения гонки без пит-стопов. Над машиной работали инженеры компании Racing Technology.
В сентябре 2013 года в истории чемпионата произошло первое значимое событие – директор турнира Алехандро Агаг и президент FIA Жан Тодт официально представили во Франкфурте первый гоночный электрокар. В этом году болид порадует посетителей Женевского автошоу, которое состоится в марте.
Судя по изображению, автомобиль оснащен встроенной защитой головы пилота, получившей название Halo. Мощная батарея выработает достаточное количество энергии для завершения гонки без пит-стопов. Над машиной работали инженеры компании Racing Technology.
Автор: Джанабилова Татьяна П