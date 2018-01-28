СКР изучит видео группового изнасилования 13-летней школьницы на «вписке» в Москве
СКР по поручению главы ведомства Александра Бастыркина изучит видео группового изнасилования 13-летней школьницы на «вписке» в Москве. Инцидент, впервые произошедший 28 января, повторялся несколько раз.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что мать пострадавшей написала заявление о групповом изнасиловании ее дочери и предоставила в качестве доказательства видео, размещенное в Сети подростками. Ролик, на котором запечатлено преступление, передан экспертам для детального изучения и подтверждения подлинности. Процессуальное решение в отношении пятерых подозреваемых будет вынесено по окончанию проверки.
Напомним, по словам матери, двое злоумышленников надругались над девочкой сначала в подъезде, потом около магазина. Еще несколько раз они приводили с собой друзей, которые поили потерпевшую и снимали на камеру.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что мать пострадавшей написала заявление о групповом изнасиловании ее дочери и предоставила в качестве доказательства видео, размещенное в Сети подростками. Ролик, на котором запечатлено преступление, передан экспертам для детального изучения и подтверждения подлинности. Процессуальное решение в отношении пятерых подозреваемых будет вынесено по окончанию проверки.
Напомним, по словам матери, двое злоумышленников надругались над девочкой сначала в подъезде, потом около магазина. Еще несколько раз они приводили с собой друзей, которые поили потерпевшую и снимали на камеру.
Автор: Джанабилова Татьяна П