В Женеве ожидают премьеру электрокара от Джорджетто Джуджаро
В Женеве ожидают презентацию электрокара от Джорджетто Джуджаро, тизер седана создан инженерами GFG. Новинку представят 6 марта, она является концепткаром, он построен совместно с компанией Envision из Китая.
Дизайнер Джорджетто Джуджаро собирается представить концептуальный электроседан, новинка имеет «автономные навыки». Специалисты хотели убрать руль, но им не хватило смелости, чтобы избавиться от традиционного органа управления. Об этом мэтр сообщил в интервью изданию Automotive News Europe. Эксперты ожидают, что машина будет красивой, так как она создана самим Джуджаро и инженерами его студии. Автор проекта сообщил дополнительно, что седан будет иметь «инновационные и уникальные» решения, они касаются удобства и эргономики.
Концепт станет вторым публично раскрытым проектом компании GFG Style, она принадлежит сыну известного дизайнера. Седан снабжён технологией энергоменеджмента Envision, она позволяет подключать электрокар к энергетической экосистеме, используемой для вычисления в реальном времени с анализом данных (генерация, хранение и потребление энергии).
Дизайнер Джорджетто Джуджаро собирается представить концептуальный электроседан, новинка имеет «автономные навыки». Специалисты хотели убрать руль, но им не хватило смелости, чтобы избавиться от традиционного органа управления. Об этом мэтр сообщил в интервью изданию Automotive News Europe. Эксперты ожидают, что машина будет красивой, так как она создана самим Джуджаро и инженерами его студии. Автор проекта сообщил дополнительно, что седан будет иметь «инновационные и уникальные» решения, они касаются удобства и эргономики.
Концепт станет вторым публично раскрытым проектом компании GFG Style, она принадлежит сыну известного дизайнера. Седан снабжён технологией энергоменеджмента Envision, она позволяет подключать электрокар к энергетической экосистеме, используемой для вычисления в реальном времени с анализом данных (генерация, хранение и потребление энергии).
Автор: Семен Зайцев