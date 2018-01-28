В Ярославской области мужчина избил дочь сожительницы
В Ярославле задержали 25-летнего мужчину. Он подозревается в избиении дочери сожительницы. Отмечается, что фигурант ранее попадал в область зрения правоохранителей, а семья числится в числе неблагополучных.
Девочка была транспортирована в Борисоглебскую ЦРБ, её состояние медики охарактеризовали как крайне тяжелое. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, большое число ушибов в области головы, туловища, конечностей. Ребенка экстренно доставили на территорию одной из больниц Ярославля. Известно, что девочка вошла в состояние комы.
На сегодня проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося. По факту избиения открыто уголовное дело, отмечают работники СУ СКР России. После проведения проверочных мероприятий будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики, контролировавших состояние детей в семье.
Девочка была транспортирована в Борисоглебскую ЦРБ, её состояние медики охарактеризовали как крайне тяжелое. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, большое число ушибов в области головы, туловища, конечностей. Ребенка экстренно доставили на территорию одной из больниц Ярославля. Известно, что девочка вошла в состояние комы.
На сегодня проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося. По факту избиения открыто уголовное дело, отмечают работники СУ СКР России. После проведения проверочных мероприятий будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики, контролировавших состояние детей в семье.
Автор: Валерий Антонов