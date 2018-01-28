Титул «Мисс бикини мира» завоевала жительница Перми Дарья Хохлова
Почетное звание первая «Мисс бикини мира» завоевала 19-летняя жительница из Перми, начинающая модель Дарья Хохлова. Финал популярного шоу, на котором жюри раздавало желанные титулы, прошел 27 января в сказочной Малайзии.
Дарья Хохлова впервые поехала на международный конкурс и удостоилась сразу нескольких весомых званий: «Мисс жемчужина России», «Мисс Diamond Star», «Юная краса России», «Мисс мирового туризма». Жгучей брюнетке удалось войти даже в список, состоящий из самых красивых девушек мира.
Дарья Хохлова впервые поехала на международный конкурс и удостоилась сразу нескольких весомых званий: «Мисс жемчужина России», «Мисс Diamond Star», «Юная краса России», «Мисс мирового туризма». Жгучей брюнетке удалось войти даже в список, состоящий из самых красивых девушек мира.
Автор: Джанабилова Татьяна П