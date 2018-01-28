В Подмосковье курсанта МВД задержали по подозрению в ограблении геев
Правоохранители Московской области задержали курсанта МВД. Его подозревают в том, что он, под видом потенциального ухажёра, знакомился с проживающими в Подмосковье геями, а затем грабил их.
Уточняется, курсант МВД, предположительно, налаживал отношения с потенциальными жертвами через интернет. Войдя к человеку нетрадиционной сексуальной ориентации в доверие, подозреваемый назначал ему встречу, целью которой был грабёж и разбой в отношении мужчины. Правоохранители подозревают, что предполагаемый преступник действовал не один: ему помогали 4 поддельника, их объявили в розыск. Предполагается, задержанные рассчитывали на то, что запуганные их угрозами геи не станут обращаться за помощью в правоохранительные органы.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об ограблении 18-летним юношей проживающего в Москве ветерана ВОВ и убийстве его кошки.
Уточняется, курсант МВД, предположительно, налаживал отношения с потенциальными жертвами через интернет. Войдя к человеку нетрадиционной сексуальной ориентации в доверие, подозреваемый назначал ему встречу, целью которой был грабёж и разбой в отношении мужчины. Правоохранители подозревают, что предполагаемый преступник действовал не один: ему помогали 4 поддельника, их объявили в розыск. Предполагается, задержанные рассчитывали на то, что запуганные их угрозами геи не станут обращаться за помощью в правоохранительные органы.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об ограблении 18-летним юношей проживающего в Москве ветерана ВОВ и убийстве его кошки.
Автор: Воробьева Алина