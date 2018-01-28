Илья Резник расплакался во время разговора о предательстве матери
Илья Резник во время общения с Тимуром Кизяковым рассказал о своих проблемах в семье. Поэт-песенник не смог сдержать слез, рассказывая о предательстве матери.
По словам Резника, после повторного выхода замуж, её новый супруг вынудил женщину выбирать между новой семьей, в которой родились три малыша, и сыном от первого брака. На тот момент будущему знаменитому поэту было 6 лет. Мать его оставила. Ребенка воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. Мальчик был усыновлен, поэтому в качестве отчества использовалось имя деда. Вначале мать Ильи Резника жила недалеко, поэтому иногда они виделись.
Как отметила супруга поэта, история о детстве мужа для неё также весьма тяжелая. По словам женщины, однажды мальчик с другом возвращался из школы в хорошем настроении. По дороге увидел мать с тройняшками в коляске, обрадовался встрече, однако женщина резко перешла на другую сторону дороги. Впоследствии члены новой семьи уехали жить в Ригу и длительное время у родственников не было никакой связи. Впоследствии, когда Илья Резник стал знаменит, он простил мать, начал помогать ей и брату с сестрами. По его словам, им было непросто «с таким отцом».
По словам Резника, после повторного выхода замуж, её новый супруг вынудил женщину выбирать между новой семьей, в которой родились три малыша, и сыном от первого брака. На тот момент будущему знаменитому поэту было 6 лет. Мать его оставила. Ребенка воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. Мальчик был усыновлен, поэтому в качестве отчества использовалось имя деда. Вначале мать Ильи Резника жила недалеко, поэтому иногда они виделись.
Как отметила супруга поэта, история о детстве мужа для неё также весьма тяжелая. По словам женщины, однажды мальчик с другом возвращался из школы в хорошем настроении. По дороге увидел мать с тройняшками в коляске, обрадовался встрече, однако женщина резко перешла на другую сторону дороги. Впоследствии члены новой семьи уехали жить в Ригу и длительное время у родственников не было никакой связи. Впоследствии, когда Илья Резник стал знаменит, он простил мать, начал помогать ей и брату с сестрами. По его словам, им было непросто «с таким отцом».
Автор: Валерий Антонов