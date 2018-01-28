Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни
28 января скончался создатель всемирно известной компании IKEA Ингвар Кампрад. Предприниматель ушел на 92-м году жизни. Печальное известие появилось в микроблоге Twitter, на официальной странице торговой марки.
В сообщении говорится, что Кампрад был великим бизнесменом XX века. Причины и обстоятельства смерти не указываются. Дата проведения панихиды будет сообщена дополнительно.
В сообщении говорится, что Кампрад был великим бизнесменом XX века. Причины и обстоятельства смерти не указываются. Дата проведения панихиды будет сообщена дополнительно.
Автор: Джанабилова Татьяна П