Продавцы игровых видеокарт отказываются обслуживать майнеров
В компании Micro Center заявили, что проводят специальную процедуру с целью отличить геймеров от людей, приобретающих видеокарты для игр. Данная мера принимается в рамках борьбы с майнерами, они используют игровое оборудование в корыстных целях.
Майнерам виртуальных валют всё чаще отказывают в продаже видеокарт, речь идёт о мощном игровом оборудовании. Ретейлеры заявляют о своих планах экзаменовать покупателей на предмет специализированных геймерских знаний. Наряду с этим будут игнорироваться фанаты криптовалют. Ранее предприятия, торгующие компьютерами и периферией, увеличили стоимость видеокарт.
Наряду с этим, уточнили в Micro Center, если покупатель сможет доказать, что оборудование ему необходимо исключительно для игр, он получит скидку на товар. Особо было отмечено, что специалисты компании придумали своеобразный тест, он позволит достаточно быстро отличить майнера от обычного игрока.
Майнерам виртуальных валют всё чаще отказывают в продаже видеокарт, речь идёт о мощном игровом оборудовании. Ретейлеры заявляют о своих планах экзаменовать покупателей на предмет специализированных геймерских знаний. Наряду с этим будут игнорироваться фанаты криптовалют. Ранее предприятия, торгующие компьютерами и периферией, увеличили стоимость видеокарт.
Наряду с этим, уточнили в Micro Center, если покупатель сможет доказать, что оборудование ему необходимо исключительно для игр, он получит скидку на товар. Особо было отмечено, что специалисты компании придумали своеобразный тест, он позволит достаточно быстро отличить майнера от обычного игрока.
Автор: Семен Зайцев