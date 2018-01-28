Диана Шурыгина призвала ненавидящих ее россиян пить в меру
Диана Шурыгина, прославившаяся после изнасилования, призвала ненавидящих ее россиян пить в меру. Свое обращение звезда «Пусть говорят» разместила в Instagram в стихотворной форме.
«Вы указываете мне на нормы поведения, но я буду жить и наслаждаться. Это стереотипы заставляют думать, что жертва насилия должна забиться в угол и до конца своих дней страдать. Полстраны меня ненавидит, травит, оскорбляет, а я назло публикую фотографии с улыбкой на лице. У вас нет фантазии. Живите, как последний день, только не злоупотребляйте алкоголем», - написала Шурыгина.
Пользователи усмехнулись над нравоучениями уроженки Ульяновска и вспомнили ее коронную фразу «на донышке», ставшую самым популярным мемом в Сети.
Ранее Шурыгина ответила хейтерам.
«Вы указываете мне на нормы поведения, но я буду жить и наслаждаться. Это стереотипы заставляют думать, что жертва насилия должна забиться в угол и до конца своих дней страдать. Полстраны меня ненавидит, травит, оскорбляет, а я назло публикую фотографии с улыбкой на лице. У вас нет фантазии. Живите, как последний день, только не злоупотребляйте алкоголем», - написала Шурыгина.
Пользователи усмехнулись над нравоучениями уроженки Ульяновска и вспомнили ее коронную фразу «на донышке», ставшую самым популярным мемом в Сети.
Ранее Шурыгина ответила хейтерам.
Автор: Джанабилова Татьяна П