Фанаты осудили Анну Ардову за отдых после смерти экс-супруга
Фанаты осудили Анну Ардову за отдых после смерти экс-супруга Александра Шаврина. Негативные комментарии появились в микроблоге Instagram под фотографиями актрисы, сделанными в Шри-Ланке.
30 декабря родные и поклонники проводили в последний путь Шаврина, которому так и не удалось победить онкологию. Народ осудил актрису за то, что спустя 20 лет совместной жизни, она бросила умирающего мужа и подала на развод. Новым поводом для критики стала поездка Ардовой в Шри-Ланку.
«40 дней не прошло, а вы уже веселитесь», «Невозможно после потери близкого человека так быстро оправиться», «Вам бы совесть покусывать, а не на пляже нежиться», - писали разъяренные пользователи.
30 декабря родные и поклонники проводили в последний путь Шаврина, которому так и не удалось победить онкологию. Народ осудил актрису за то, что спустя 20 лет совместной жизни, она бросила умирающего мужа и подала на развод. Новым поводом для критики стала поездка Ардовой в Шри-Ланку.
«40 дней не прошло, а вы уже веселитесь», «Невозможно после потери близкого человека так быстро оправиться», «Вам бы совесть покусывать, а не на пляже нежиться», - писали разъяренные пользователи.
Автор: Джанабилова Татьяна П