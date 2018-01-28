NASA поделилось снимком живописного звёздного скопления NGC 3201
NASA опубликовало фотоизображение живописного звёздного палисадника, сделанное аппаратом Hubble. Снимок запечатлел шаровое скопление звёзд NGC 3201, расположенное в 16 тысячах световых лет от планеты Земля, в южном созвездии Парус.
Впервые астрономы обнаружили NGC 3201 в 1826 году, но загадка его происхождения не раскрыта космологами до сих пор. Около двух недель назад учёные зафиксировали чёрную дыру, сокрытую в центре указанного звёздного скопления. Её местоположение удалось раскрыть благодаря необычному передвижению звезды, быстро кружившейся вокруг огромного невидимого спутника.
NGC 3201 наделено свойствами, делающими его уникальным в среде подобных 150 явлений, которые принадлежат Млечному Пути. Так, данное звёздное скопление обладает сверхвысокой скоростью относительно к светилу и ретроградной орбитой.
Ранее сотрудники NASA поделились эффектным снимком облачных корабельных маршрутов.
Впервые астрономы обнаружили NGC 3201 в 1826 году, но загадка его происхождения не раскрыта космологами до сих пор. Около двух недель назад учёные зафиксировали чёрную дыру, сокрытую в центре указанного звёздного скопления. Её местоположение удалось раскрыть благодаря необычному передвижению звезды, быстро кружившейся вокруг огромного невидимого спутника.
NGC 3201 наделено свойствами, делающими его уникальным в среде подобных 150 явлений, которые принадлежат Млечному Пути. Так, данное звёздное скопление обладает сверхвысокой скоростью относительно к светилу и ретроградной орбитой.
Ранее сотрудники NASA поделились эффектным снимком облачных корабельных маршрутов.
Автор: Воробьева Алина