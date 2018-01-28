В Москве на забастовке избирателей задержали Алексея Навального
В Москве на забастовке избирателей задержали оппозиционера Алексея Навального. Сведения появились в СМИ.
Сообщается, протестная акция началась на Тверской площади в 14:00. Навальный с группой сторонников выдвинулся в сторону Пушкинской площади, на которой собрались около ста человек. Через несколько минут полицейские задержали политика и силой усадили в автобус с затемненными стеклами ПАЗ. Попытки протестующих освободить оппозиционера были остановлены.
Ранее Навальный заявил, что не признает выборы без конкуренции.
Сообщается, протестная акция началась на Тверской площади в 14:00. Навальный с группой сторонников выдвинулся в сторону Пушкинской площади, на которой собрались около ста человек. Через несколько минут полицейские задержали политика и силой усадили в автобус с затемненными стеклами ПАЗ. Попытки протестующих освободить оппозиционера были остановлены.
Ранее Навальный заявил, что не признает выборы без конкуренции.
Автор: Джанабилова Татьяна П