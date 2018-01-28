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Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии
Ученые обнаружили «выключатель» аллергии на молекулярном уровне. При поисках способов по повышению эффективности терапии при лечении аллергических реакций, были выявлены антитела, они останавливают нежелательные реакции у пациентов.

Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии

Группа исследователей из ФРГ Дании объявила о неизвестном ранее механизме, способного «выключить» аллергическую реакцию. Специфические антитела являются частью сложного каскада биореакций, другие виды антител лишаются возможности и способности прикрепляться к клеткам, вызывая иммунный ответ. В результате при соответствующих биохимических реакциях симптомы аллергии не образуются. Специалисты глубоко изучили молекулярную структуру антитела, затем микробиологи создали механизм его функционирования.

Антитело IgE, непосредственно контактирующее с аллергеном, инициирует выброс определенного количества гистамина. Исследованная структура, как было установлено, блокирует процесс связывания IgE с FceRI и CD23, молекулами-эффекторами, они имеются на поверхности клеток. Развитие иммунного ответа в этом случае прекращается, отмечают ученые.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:15
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