Роспатент: СП GM-АвтоВАЗ просрочило патенты на Chevrolet Niva II
СП GM-АвтоВАЗ просрочило несколько патентов на внедорожник Chevrolet Niva II: комплектующие, оптику, радиаторную решетку и бамперы. Сведения предоставлены пресс-центром Роспатента.
Согласно законам, действующим на территории России, производитель каждый год должен продлевать патент и оплачивать в казну государственную пошлину. Автоконцерн впервые зарегистрировал Niva II четыре года назад и исправно продлевал лицензию до прошлого года. Если предприниматели не выполнят требования Роспатента, производство внедорожника на территории России будет приостановлено.
Презентация Chevrolet Niva II состоялась еще в 2014 году на автосалоне в Москве. Из-за экономического кризиса серийную сборку модели перенесли на более поздний срок.
Ранее производитель опустил цены на Niva.
Согласно законам, действующим на территории России, производитель каждый год должен продлевать патент и оплачивать в казну государственную пошлину. Автоконцерн впервые зарегистрировал Niva II четыре года назад и исправно продлевал лицензию до прошлого года. Если предприниматели не выполнят требования Роспатента, производство внедорожника на территории России будет приостановлено.
Презентация Chevrolet Niva II состоялась еще в 2014 году на автосалоне в Москве. Из-за экономического кризиса серийную сборку модели перенесли на более поздний срок.
Ранее производитель опустил цены на Niva.
Автор: Джанабилова Татьяна П