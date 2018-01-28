"Дом-2": Катя Жужа в купальнике показала "горячее" фото из ванной
Катя Жужа в голубом купальнике показала фанатам "горячее" фото из ванной. Соответствующий пост участница проекта "Дом-2" разместила в своей Instgram-ленте.
На фото Жужа запечатлена при приеме душа. Телезвезда моет копну своих волос, демонстрируя при этом шикарное тело с тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. В комментарии к посту участница "Дома-2" рассказала, что целый день провела на пляже, расположенном на манящих Мальдивах. Время пролетело незаметно и пришел черед собираться на прогулку, которую она покажет в Stories.
В комментариях пользователи оценили купальник звезды и поддержали ее решение покинуть проект, чтобы не ходить на "задних лапках" перед завистливой Ксенией Бородиной, как это делают многие участники.
Ранее Жужа рассказала о болезни собачки.
На фото Жужа запечатлена при приеме душа. Телезвезда моет копну своих волос, демонстрируя при этом шикарное тело с тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. В комментарии к посту участница "Дома-2" рассказала, что целый день провела на пляже, расположенном на манящих Мальдивах. Время пролетело незаметно и пришел черед собираться на прогулку, которую она покажет в Stories.
В комментариях пользователи оценили купальник звезды и поддержали ее решение покинуть проект, чтобы не ходить на "задних лапках" перед завистливой Ксенией Бородиной, как это делают многие участники.
Ранее Жужа рассказала о болезни собачки.
Автор: Джанабилова Татьяна П