В подмосковном Красногорске при пожаре погибли 2 человека
Сегодня, 28 января, в подмосковном центре городского округа Красногорск в одном из многоэтажных домов произошёл пожар. Во время бедствия погибли 2 человека: один из них задохнулся от дыма, второй получил смертельные травмы, выпрыгнув из окна горящей квартиры в надежде на спасение.
На текущий момент подъезд многоэтажки обесточен, лифт, в котором могут оказаться люди, остановился между этажами. Кроме 2 погибших, имеется информация о 3 пострадавших, включая детей. Видеоматериалами с места пожара в Красногорске поделилось издание Life.
На днях сообщалось о гибели молодого церковного служителя, попытавшегося помочь бездомному.
На текущий момент подъезд многоэтажки обесточен, лифт, в котором могут оказаться люди, остановился между этажами. Кроме 2 погибших, имеется информация о 3 пострадавших, включая детей. Видеоматериалами с места пожара в Красногорске поделилось издание Life.
На днях сообщалось о гибели молодого церковного служителя, попытавшегося помочь бездомному.
Автор: Воробьева Алина