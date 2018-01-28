В Украине могут ввести абонплату за газ для населения
В Украине могут ввести ежемесячную плату абонплату за газ, она составит 50-100 гривен. В МВФ отметили, что предоставление очередной финансовой помощи стране задержано в связи с отставанием от графика проведения необходимых реформ.
На территории страны могут ввести абонплату до начала лета нынешнего года. Кабинет министров рассчитывает выполнить взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), в том числе утверждение решения относительно абонентской платы за газ. Данное условие прописано в меморандуме с МВФ. Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг ввела обязательную плату в 2017 году, но под давлением общественности решение приостановили. Теперь для выполнения меморандума его придётся возобновить.
Размер тарифа по транспортировке и распределению топлива планируется привязать к мощности счётчика. Общая сумма платежа будет зависеть от того, какое количество газа он пропускает.
На территории страны могут ввести абонплату до начала лета нынешнего года. Кабинет министров рассчитывает выполнить взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), в том числе утверждение решения относительно абонентской платы за газ. Данное условие прописано в меморандуме с МВФ. Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг ввела обязательную плату в 2017 году, но под давлением общественности решение приостановили. Теперь для выполнения меморандума его придётся возобновить.
Размер тарифа по транспортировке и распределению топлива планируется привязать к мощности счётчика. Общая сумма платежа будет зависеть от того, какое количество газа он пропускает.
Автор: Семен Зайцев