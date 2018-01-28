Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / В мире

В Украине могут ввести абонплату за газ для населения
В Украине могут ввести ежемесячную плату абонплату за газ, она составит 50-100 гривен. В МВФ отметили, что предоставление очередной финансовой помощи стране задержано в связи с отставанием от графика проведения необходимых реформ.

В Украине могут ввести абонплату за газ для населения

На территории страны могут ввести абонплату до начала лета нынешнего года. Кабинет министров рассчитывает выполнить взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), в том числе утверждение решения относительно абонентской платы за газ. Данное условие прописано в меморандуме с МВФ. Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг ввела обязательную плату в 2017 году, но под давлением общественности решение приостановили. Теперь для выполнения меморандума его придётся возобновить.

Размер тарифа по транспортировке и распределению топлива планируется привязать к мощности счётчика. Общая сумма платежа будет зависеть от того, какое количество газа он пропускает.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:45
Читайте также
Дмитрий Маликов 29 января отмечает 48-летие
Канадец выиграл в национальной лотерее $19 млн
МЧС предупредило жителей Ярославской области о
В Ростове десятки домов останутся без света с 29
В Ростове жители напуганы военной машиной с
В Надыме у горожан из крана вместо воды течет
За неделю в России подорожали дизтопливо и бензин
В Ростове с 1 июля поднимется плата за
СМИ: Повышение пенсионного возраста может стать
В Москве на забастовке избирателей задержали
Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м
Минфин РК: Расходы бюджета Крыма выросли за три
Добавление комментария
Последние новости
28.01, 23:53 Дмитрий Маликов 29 января отмечает 48-летие
28.01, 23:41 Владимир Коренев с женой поделился подробностями
28.01, 23:31 Андрей Малахов начал сочувствовать Семёнову и не
28.01, 23:21 Эксперты составили Топ-10 дешевых иномарок 2018 года
28.01, 23:00 В Сети появился первый тизер машины следующего поколения
28.01, 22:41 NASA поделилось снимком живописного звёздного скопления
28.01, 22:19 Роспатент: СП GM-АвтоВАЗ просрочило патенты на Chevrolet
28.01, 22:01 Житель Мурманской области избил жену металлической
28.01, 22:00 Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева намерена
28.01, 21:57 Анастасия Волочкова показала в Instagram новое фото без
28.01, 21:47 В петербургском Ломоносове дошкольник попал в реанимацию
28.01, 21:40 Фанаты осудили Анну Ардову за отдых после смерти
28.01, 21:39 Канадец выиграл в национальной лотерее $19 млн
28.01, 21:24 МЧС предупредило жителей Ярославской области о
28.01, 21:21 Илья Резник расплакался во время разговора о
28.01, 21:10 Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч кроссоверов
28.01, 21:08 Стивен Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе
28.01, 21:01 Полина Гагарина показала на фото в Instagram свое
28.01, 20:45 Гены и правильное питание позволяют Ольге Кабо
28.01, 20:28 В Кемеровской области водитель сбил 15-летнюю школьницу