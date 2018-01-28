«Дом-2»: Мария Адоевцева показала видео со своего венчания
Мария Адоевцева показала видео со своего венчания и рассказала новую историю любви. Соответствующий пост экс-участница проекта «Дом-2» разместила в микроблоге Instagram.
Возлюбленный сделал звезде телестройски предложение через пять месяцев с момента знакомства. На тот момент Адоевцева воспитывала двоих детей и не была официально разведена. Звезда придерживалась религиозных канонов и даже при совместном проживании с Михаилом не подпускала его к себе. Теперь, когда все традиции соблюдены, молодая жена успокоилась.
На видео запечатлен самый волнительный момент в жизни влюбленных. Он передается даже при просмотре событий, происходящих в храме. Адоевцева была восхищена работой оператора и записалась на тренинг видеографии, чтобы радовать фанатов своими шедеврами.
Стоит отметить, что пара поженилась тайно.
Возлюбленный сделал звезде телестройски предложение через пять месяцев с момента знакомства. На тот момент Адоевцева воспитывала двоих детей и не была официально разведена. Звезда придерживалась религиозных канонов и даже при совместном проживании с Михаилом не подпускала его к себе. Теперь, когда все традиции соблюдены, молодая жена успокоилась.
На видео запечатлен самый волнительный момент в жизни влюбленных. Он передается даже при просмотре событий, происходящих в храме. Адоевцева была восхищена работой оператора и записалась на тренинг видеографии, чтобы радовать фанатов своими шедеврами.
Стоит отметить, что пара поженилась тайно.
Автор: Джанабилова Татьяна П