Режиссер Мария Саакян скончалась от рака на 38-м году жизни
Талантливый режиссер Мария Саакян скончалась от рака на 38-м году жизни. Трагическую новость разместил в соцсети Facebook кинокритик Андрей Плахов.
«Ужасно, когда умирают красивые и молодые люди. Не могу поверить, но Марию убил рак», - написал Плахов.
Саакян родилась в Ереване 24 июля 1980 года. Через десять лет родители перевезли ее в Россию. После окончания ВГИКа она много работала и радовала зрителей прекрасными фильмами: «Маяк», «Энтропия», «Прощания». У талантливого специалиста остались пятеро детей.
«Ужасно, когда умирают красивые и молодые люди. Не могу поверить, но Марию убил рак», - написал Плахов.
Саакян родилась в Ереване 24 июля 1980 года. Через десять лет родители перевезли ее в Россию. После окончания ВГИКа она много работала и радовала зрителей прекрасными фильмами: «Маяк», «Энтропия», «Прощания». У талантливого специалиста остались пятеро детей.
Автор: Джанабилова Татьяна П