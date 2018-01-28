Хокинг: Через 100 лет человечество исчезнет из-за невыносимой жары
Британский физик Стивен Хокинг предсказал гибель человечеству в ближайшие 100 лет. Люди вымрут не из-за ядерной войны или глобальной эпидемии, а от невыносимой жары как результата глобального потепления.
Стивен Хокинг отметил постепенный разогрев атмосферы Земли. Подобные процессы, по словам учёного, произошли в своё время на Венере. Сейчас там дневная температура достигает более чем 465 °C, а давление выше такового Земли в 93 раза. Если положить на поверхность второй планеты Солнечной системы атомную подводную лодку, её раздавит давлением, будто на яичную скорлупу наступили солдатским сапогом, привёл сравнение физик из Великобритании.
Стивен Хокинг отметил, что наблюдаемый на Земле парниковый эффект из-за углекислого газа представляет собой ещё более страшное явление. Действие облачного покрова подобно таковому ниппеля камеры автомобиля: солнечное тепло пропускается на планету, но обратно в космос не выпускается. Учёный пояснил, не позднее чем через 100 лет Солнце полностью испарит океаны Земли, насытив атмосферу водяным паром и устроив на планете смертельную «сауну».
Выход из опасной ситуации Стивен Хокинг видит лишь один – за оставшееся у человечества время продолжительностью в столетие отыскать для местожительства иную планету с подходящими условиями для существования. Грустно ухмыляясь, учёные завершил своё обращение к зрителям шуточным предложением: «Если вам встретится человек, отрицающий глобальное потепление, посоветуйте ему отправиться на Венеру. Поездку я оплачу».
Ранее специалисты предсказывали скорую гибель человечеству из-за искусственного интеллекта.
Стивен Хокинг отметил постепенный разогрев атмосферы Земли. Подобные процессы, по словам учёного, произошли в своё время на Венере. Сейчас там дневная температура достигает более чем 465 °C, а давление выше такового Земли в 93 раза. Если положить на поверхность второй планеты Солнечной системы атомную подводную лодку, её раздавит давлением, будто на яичную скорлупу наступили солдатским сапогом, привёл сравнение физик из Великобритании.
Стивен Хокинг отметил, что наблюдаемый на Земле парниковый эффект из-за углекислого газа представляет собой ещё более страшное явление. Действие облачного покрова подобно таковому ниппеля камеры автомобиля: солнечное тепло пропускается на планету, но обратно в космос не выпускается. Учёный пояснил, не позднее чем через 100 лет Солнце полностью испарит океаны Земли, насытив атмосферу водяным паром и устроив на планете смертельную «сауну».
Выход из опасной ситуации Стивен Хокинг видит лишь один – за оставшееся у человечества время продолжительностью в столетие отыскать для местожительства иную планету с подходящими условиями для существования. Грустно ухмыляясь, учёные завершил своё обращение к зрителям шуточным предложением: «Если вам встретится человек, отрицающий глобальное потепление, посоветуйте ему отправиться на Венеру. Поездку я оплачу».
Ранее специалисты предсказывали скорую гибель человечеству из-за искусственного интеллекта.
Автор: Воробьева Алина