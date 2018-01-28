Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Наука / Важно / dzen

Хокинг: Через 100 лет человечество исчезнет из-за невыносимой жары
Британский физик Стивен Хокинг предсказал гибель человечеству в ближайшие 100 лет. Люди вымрут не из-за ядерной войны или глобальной эпидемии, а от невыносимой жары как результата глобального потепления.

Хокинг: Через 100 лет человечество исчезнет из-за невыносимой жары


Стивен Хокинг отметил постепенный разогрев атмосферы Земли. Подобные процессы, по словам учёного, произошли в своё время на Венере. Сейчас там дневная температура достигает более чем 465 °C, а давление выше такового Земли в 93 раза. Если положить на поверхность второй планеты Солнечной системы атомную подводную лодку, её раздавит давлением, будто на яичную скорлупу наступили солдатским сапогом, привёл сравнение физик из Великобритании.

Стивен Хокинг отметил, что наблюдаемый на Земле парниковый эффект из-за углекислого газа представляет собой ещё более страшное явление. Действие облачного покрова подобно таковому ниппеля камеры автомобиля: солнечное тепло пропускается на планету, но обратно в космос не выпускается. Учёный пояснил, не позднее чем через 100 лет Солнце полностью испарит океаны Земли, насытив атмосферу водяным паром и устроив на планете смертельную «сауну».

Выход из опасной ситуации Стивен Хокинг видит лишь один – за оставшееся у человечества время продолжительностью в столетие отыскать для местожительства иную планету с подходящими условиями для существования. Грустно ухмыляясь, учёные завершил своё обращение к зрителям шуточным предложением: «Если вам встретится человек, отрицающий глобальное потепление, посоветуйте ему отправиться на Венеру. Поездку я оплачу».

Ранее специалисты предсказывали скорую гибель человечеству из-за искусственного интеллекта.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 20:00
Читайте также
Дмитрий Маликов 29 января отмечает 48-летие
Канадец выиграл в национальной лотерее $19 млн
МЧС предупредило жителей Ярославской области о
В Ростове десятки домов останутся без света с 29
В Ростове жители напуганы военной машиной с
В Надыме у горожан из крана вместо воды течет
За неделю в России подорожали дизтопливо и бензин
В Ростове с 1 июля поднимется плата за
СМИ: Повышение пенсионного возраста может стать
В Москве на забастовке избирателей задержали
Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м
Минфин РК: Расходы бюджета Крыма выросли за три
Добавление комментария
Последние новости
28.01, 23:53 Дмитрий Маликов 29 января отмечает 48-летие
28.01, 23:41 Владимир Коренев с женой поделился подробностями
28.01, 23:31 Андрей Малахов начал сочувствовать Семёнову и не
28.01, 23:21 Эксперты составили Топ-10 дешевых иномарок 2018 года
28.01, 23:00 В Сети появился первый тизер машины следующего поколения
28.01, 22:41 NASA поделилось снимком живописного звёздного скопления
28.01, 22:19 Роспатент: СП GM-АвтоВАЗ просрочило патенты на Chevrolet
28.01, 22:01 Житель Мурманской области избил жену металлической
28.01, 22:00 Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева намерена
28.01, 21:57 Анастасия Волочкова показала в Instagram новое фото без
28.01, 21:47 В петербургском Ломоносове дошкольник попал в реанимацию
28.01, 21:40 Фанаты осудили Анну Ардову за отдых после смерти
28.01, 21:39 Канадец выиграл в национальной лотерее $19 млн
28.01, 21:24 МЧС предупредило жителей Ярославской области о
28.01, 21:21 Илья Резник расплакался во время разговора о
28.01, 21:10 Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч кроссоверов
28.01, 21:08 Стивен Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе
28.01, 21:01 Полина Гагарина показала на фото в Instagram свое
28.01, 20:45 Гены и правильное питание позволяют Ольге Кабо
28.01, 20:28 В Кемеровской области водитель сбил 15-летнюю школьницу