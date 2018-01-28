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Смартфон Meizu 15 засветился на первом «живом» фото
Смартфон Meizu 15, который производитель еще не представил, засветился на первом «живом» фото. Снимок оперативно удалили из Сети, но пользователи успели сохранить и растиражировать его.

Смартфон Meizu 15 засветился на первом «живом» фото


Meizu 15 получит сдвоенную камеру, помещенную под общее стекло, кольцевую вспышку с функцией лазерного фокуса. На смартфоне, как и на модели Pro 7, в центре красуется большой логотип компании.

Судя по слухам, Meizu 15 Plus укомплектуют чипсетом Snapdragon 845 или Exynos 8895, памятью на 6 или 8 Гб с возможность увеличения до 128 Гб, дактилоскопическим сканером. Более подробные сведения о новинках появятся ближе к презентации.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 19:44
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