Смартфон Meizu 15 засветился на первом «живом» фото
Смартфон Meizu 15, который производитель еще не представил, засветился на первом «живом» фото. Снимок оперативно удалили из Сети, но пользователи успели сохранить и растиражировать его.
Meizu 15 получит сдвоенную камеру, помещенную под общее стекло, кольцевую вспышку с функцией лазерного фокуса. На смартфоне, как и на модели Pro 7, в центре красуется большой логотип компании.
Судя по слухам, Meizu 15 Plus укомплектуют чипсетом Snapdragon 845 или Exynos 8895, памятью на 6 или 8 Гб с возможность увеличения до 128 Гб, дактилоскопическим сканером. Более подробные сведения о новинках появятся ближе к презентации.
Meizu 15 получит сдвоенную камеру, помещенную под общее стекло, кольцевую вспышку с функцией лазерного фокуса. На смартфоне, как и на модели Pro 7, в центре красуется большой логотип компании.
Судя по слухам, Meizu 15 Plus укомплектуют чипсетом Snapdragon 845 или Exynos 8895, памятью на 6 или 8 Гб с возможность увеличения до 128 Гб, дактилоскопическим сканером. Более подробные сведения о новинках появятся ближе к презентации.
Автор: Джанабилова Татьяна П