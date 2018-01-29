СМИ: Полина и Дмитрий Дибровы поправились в отпуске на 5 кг
Дмитрий Дибров и его супруга вернулись домой после отпуска, проведенного в США. Пара отправилась туда сразу после Нового года, сообщают СМИ. Подписчики звезды указывают, что жена супруга шоумена слегка пополнела.
Полина Диброва периодически размещает в своём микроблоге Instagram фото, снятые на отдыхе. Находясь за границей, звезда выкладывала и снимки сыновей. Супруга популярного телеведущего писала при этом, как она сильно скучает за ними. В своём очередном сообщении жена ведущего указала, что праздники завершены, она и её супруг возвращаются домой. Помимо различных подарков для детей, Полина и Дмитрий Дибровы везут домой 5 кг лишнего веса.
Жена известного в стране шоумена призналась во Всемирной сети, что они с мужем ели настолько много, что им необходимо заняться активными тренировками. Это нужно, чтобы вернуть своим фигурам прежние формы.
Полина Диброва периодически размещает в своём микроблоге Instagram фото, снятые на отдыхе. Находясь за границей, звезда выкладывала и снимки сыновей. Супруга популярного телеведущего писала при этом, как она сильно скучает за ними. В своём очередном сообщении жена ведущего указала, что праздники завершены, она и её супруг возвращаются домой. Помимо различных подарков для детей, Полина и Дмитрий Дибровы везут домой 5 кг лишнего веса.
Жена известного в стране шоумена призналась во Всемирной сети, что они с мужем ели настолько много, что им необходимо заняться активными тренировками. Это нужно, чтобы вернуть своим фигурам прежние формы.
Автор: Семен Зайцев