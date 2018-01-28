В Надыме у горожан из крана вместо воды течет нефть
В Надыме у горожан из крана вместо воды мелкой струйкой течет нефть. Возмущенные жители 28 января разместили жалобу в соцсети «ВКонтакте», в паблике «Злой надымчанин».
Пользователи рассказали, что данная ситуация сложилась в домах по адресу Проезд номер 1. В кранах темная жидкость еле бежит, а унитазы люди спускать бояться. Горожане быстро подхватили тему и стали писать, на каких улицах зафиксированы аналогичные случаи. Пока названы следующие адреса: Зверева, Набережная, Заводская, 11-й микрорайон.
Звонки в управляющие компании результатов не принесли. Люди готовят петицию о бездействии властей.
Пользователи рассказали, что данная ситуация сложилась в домах по адресу Проезд номер 1. В кранах темная жидкость еле бежит, а унитазы люди спускать бояться. Горожане быстро подхватили тему и стали писать, на каких улицах зафиксированы аналогичные случаи. Пока названы следующие адреса: Зверева, Набережная, Заводская, 11-й микрорайон.
Звонки в управляющие компании результатов не принесли. Люди готовят петицию о бездействии властей.
Автор: Джанабилова Татьяна П