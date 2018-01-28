В Ростове жители напуганы военной машиной с антенной для связи с НЛО
В Ростове жители напуганы военной машиной КамАз с антенной для связи с НЛО. Информация о технике, появившейся на улице Тимошенко, появилась в паблике «Ростов Главный».
«Это обычная армейская машина со спутниковой антенной. Я на такой работал, она не опасна и не может облучить человека. Сигнал передается на расстояние до 40 километров. Радиацию можно поймать только, если подняться наверх мачты», - успокаивали пользователи испуганных горожан.
Участники паблика отнеслись к новости с юмором, предположив, что машина ищет должников по налогам, связывается с пришельцами, шпионит для США. Автору поста предложили собрать все ценные вещи и переехать в другой город.
«Это обычная армейская машина со спутниковой антенной. Я на такой работал, она не опасна и не может облучить человека. Сигнал передается на расстояние до 40 километров. Радиацию можно поймать только, если подняться наверх мачты», - успокаивали пользователи испуганных горожан.
Участники паблика отнеслись к новости с юмором, предположив, что машина ищет должников по налогам, связывается с пришельцами, шпионит для США. Автору поста предложили собрать все ценные вещи и переехать в другой город.
Автор: Джанабилова Татьяна П