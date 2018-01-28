Жительницу Петербурга после падения во время танца в ресторане увезли в реанимацию
Накануне ночью, 27 января, 36-летнюю жительницу Петербурга увезли с ресторана в реанимацию. Она, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, потеряла равновесие во время танца под караоке.
Как сообщают очевидцы, женщина оступилась и упала с танцплощадки панорамного ресторана, получив серьёзные увечья. Медработники, поместившие пострадавшую в реанимационное отделение Мариинской больницы, диагностировали у неё закрытую ЧМТ и множественные гематомы. Состояние жительницы Петербурга остаётся тяжёлым.
Ранее сообщалось о попавшем на видео моменте падения воздушной гимнастки во время циркового трюка, попавшей из-за этого в реанимацию.
Как сообщают очевидцы, женщина оступилась и упала с танцплощадки панорамного ресторана, получив серьёзные увечья. Медработники, поместившие пострадавшую в реанимационное отделение Мариинской больницы, диагностировали у неё закрытую ЧМТ и множественные гематомы. Состояние жительницы Петербурга остаётся тяжёлым.
Ранее сообщалось о попавшем на видео моменте падения воздушной гимнастки во время циркового трюка, попавшей из-за этого в реанимацию.
Автор: Воробьева Алина