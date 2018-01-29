В Махачкале открыли первый в республике Дагестан дилерский центр Ford
В Махачкале открылся первый дилерский центр Ford, автолюбители имеют возможность приобрести машины по ценам производителя, провести комплексную диагностику и другие виды работ. Центр создан в республике при активном содействии Корпорации развития Дагестана.
В новой структуре предусмотрено специализированное техническое обслуживание автомобилей, имеется оборудование, позволяющее осуществлять диагностику транспортных средств, приобретенных покупателями. Службы ремонта имеют современные технические средства, оснастку и инструменты. Это, как сообщил пресс-представитель предприятия, позволяет выполнять запланированные ремонтные работы в короткие сроки и качественно. Сервис осуществляется с предоставлением обязательного гарантийного срока. Дилерский центр Ford прошел необходимую сертификацию услуг и включён в перечень дистрибьюторов автомобильной марки, зарегистрированных в республике.
Корпорация развития Дагестана готова заключать договора и начать оказывать финансовое содействие предпринимателям. Речь идёт о лицах, имеющих желание открыть собственный бизнес по франшизе в сфере предоставления услуг, торговли одеждой и питанием.
В новой структуре предусмотрено специализированное техническое обслуживание автомобилей, имеется оборудование, позволяющее осуществлять диагностику транспортных средств, приобретенных покупателями. Службы ремонта имеют современные технические средства, оснастку и инструменты. Это, как сообщил пресс-представитель предприятия, позволяет выполнять запланированные ремонтные работы в короткие сроки и качественно. Сервис осуществляется с предоставлением обязательного гарантийного срока. Дилерский центр Ford прошел необходимую сертификацию услуг и включён в перечень дистрибьюторов автомобильной марки, зарегистрированных в республике.
Корпорация развития Дагестана готова заключать договора и начать оказывать финансовое содействие предпринимателям. Речь идёт о лицах, имеющих желание открыть собственный бизнес по франшизе в сфере предоставления услуг, торговли одеждой и питанием.
Автор: Семен Зайцев