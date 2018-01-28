В Ростове десятки домов останутся без света с 29 по 31 января
В Ростове несколько десятков домов временно останутся без света с 29 по 31 января. Причиной для ряда плановых отключений станут профилактические работы, необходимые для предотвращения аварийных ситуаций.
29 января в 09:00 рабочие отключат от услуги дома, расположенные на улице Тельмана, Город Волоса, Кировском и Донецком проспектах, Кременчугской, Киргизской, Зорге. Свет вновь начнет поступать в дома после 17:00.
30 января список пополнит Поддубный, Дальний, Безымянная Балка, Армейская, Офицерская, Зоологическая.
На последнем этапе, стартующем 31 января, монтеры обесточат здания на Зорге, Балтийском, Стандартном, Полюсном и Макеевском проспектах, улице Короленко, Караванной, Профинтерна, Красина, Кооперативной и Тоннельной.
29 января в 09:00 рабочие отключат от услуги дома, расположенные на улице Тельмана, Город Волоса, Кировском и Донецком проспектах, Кременчугской, Киргизской, Зорге. Свет вновь начнет поступать в дома после 17:00.
30 января список пополнит Поддубный, Дальний, Безымянная Балка, Армейская, Офицерская, Зоологическая.
На последнем этапе, стартующем 31 января, монтеры обесточат здания на Зорге, Балтийском, Стандартном, Полюсном и Макеевском проспектах, улице Короленко, Караванной, Профинтерна, Красина, Кооперативной и Тоннельной.
Автор: Джанабилова Татьяна П