В Амурской области человек пострадал при взрыве парового котла
В городе Зея Амурской области человек пострадал при взрыве парового котла, прогремевшем на территории лесоперевалочного комбината. Информация появилась в СМИ.
Сообщается, пострадавший с ожогами 70% тела доставлен в медучреждение. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно. Причины, спровоцировавшие взрыв, устанавливают эксперты. На предприятии работают технические специалисты, ликвидирующие последствия инцидента.
Ранее два человека погибли в Баку из-за взрыва газа.
Сообщается, пострадавший с ожогами 70% тела доставлен в медучреждение. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно. Причины, спровоцировавшие взрыв, устанавливают эксперты. На предприятии работают технические специалисты, ликвидирующие последствия инцидента.
Ранее два человека погибли в Баку из-за взрыва газа.
Автор: Джанабилова Татьяна П